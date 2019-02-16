«Сельта» потерпела крупное поражение от «Леванте»

«Сельта» потерпела крупное поражение от «Леванте» в домашнем матче 24-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла в Виго, завершилась со счетом 1:4.

Дубль в составе победителей оформил Хосе Моралес , отличившийся на 20-й и 62-й минутах. Также на 40-й минуте точный удар нанес Коке, а на 89-й — Борха Майораль

Хозяева ответили результативным ударом с пенальти в исполнении Брайса Мендеса на 88-й минуте.

Команда из Виго провела в меньшинстве почти весь второй тайм, из-за удаления на 49-й минуте Риада Будебуза.

В турнирной таблице «Леванте» занимает 11-е место (30 очков), а «Сельта» — 16-е (24 очка).