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Закидали камнями: что случилось с женой Икарди 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Instagram
Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара оказалась в неприятной ситуации. Машину бывшей порноактрисы, в которой она находилась вместе с детьми, закидали камнями неизвестные мужчины.
Супруга и агент нападающего итальянского «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара попала в неприятную ситуацию. Ее автомобиль, в котором она ехала вместе с детьми, находясь за рулем, закидали камнями, сообщает Sportmediaset.
По данным источника, инцидент не привел к серьезным последствиям. Ванда и дети отделались легким испугом.
Однако жена футболиста уже обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что ей также поступали угрозы по телефону от неизвестных людей. Нара добавила, что они оказывали давление и на других близких Икарди.
Возможно, эти два инцидента взаимосвязаны. Напомним, несколько дней назад аргентинский нападающий был лишен капитанской повязки «Интера», которую носил с 2015 года. После этого он не попал в заявку команды на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Рапида». Новым капитаном черно-синих был назначен словенский вратарь команды Самир Ханданович.
При этом сообщалось, что Икарди не полетел на матч с венским клубом из-за конфликта с руководством «Интера». Причиной разногласий якобы стала его жена: в прошлом — порноактриса, а сейчас — агент Икарди. Именно Ванда ведет с «нерадзурри» переговоры о продлении контракта, требуя повышения зарплаты в два раза, что не устраивает клуб.
Накануне портал Corriere della Sera сообщил, что у руководства черно-синих так и не получилось договориться с Вандой о приемлемых условиях нового договора. СМИ утверждают, что «Интер» принял окончательное решение о продаже форварда в другую команду в летнее трансферное окно.
После этого Нара позволила себе несколько критических высказываний в адрес черно-синих, из-за чего в «Интере», судя по всему, всерьез обиделись на Икарди, который недавно высказал поддержку супруге и заверил, что она будет его агентом до конца карьеры.
Контракт аргентинца с «нерадзурри» действует до 2021 года, и в нем прописана опция выкупа в размере €110 млн, которая будет действительна для трансфера игрока только в зарубежные клубы и лишь в период с 1 по 15 июля. Однако теперь «Интер» готов снизить цену и продать Мауро за €80-90 млн  При этом отметим, что сложности в переговорах с черно-синими могут быть связаны не столько с женой футболиста, сколько с его слабой игрой в последние месяцы.
Последний свой мяч форвард забил два месяца назад — его безголевая серия длится уже семь матчей. Всего в текущем сезоне Икарди провел 28 игр и записал на свой счет 15 голов.
Около недели назад главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти признал, что устал от неопределенности в ситуации с продлением контракта Мауро.
«Я не создавал никаких проблем Икарди. Ему следует окончательно определиться. Когда такой вопрос открыт и не решен, возникают разные интерпретации. Слишком много было написано по этой ситуации.
Надо сесть и затронуть тему, которую все избегали, а проблема тянется месяцами», — приводила слова Спаллетти Sky Italia.
Однако Ванда считает, что в огромном количестве неприятных слухов вокруг Мауро виноват сам клуб. Она заявила, что ей хочется, чтобы «Интер» защищал Икарди, а не наоборот.
«Вокруг Мауро витает много глупых историй, например, про несуществующий штраф, которым «Интер» якобы наказал его за то, что мы вернулись с рождественских каникул на день позже. Мне бы хотелось, чтобы клуб больше защищал Мауро: не понимаю, откуда появляется эта грязь — может быть, и изнутри», — сказала Ванда.
Женщина также недавно высказала претензии по поводу выбора стартового состава «Интера» — ей не понравились партнеры, которых ставит главный тренер Лучано Спаллетти в пару к Икарди.
«Мауро перестал забивать. Но посмотрите: в последнем матче Лаутаро Мартинес провел гол именно благодаря хорошим действиям Мауро, которому не хватало поддержки на поле в последнее время.
Может быть, Спаллетти стоило бы чаще ставить их в состав вместе: они друзья, и между ними нет соперничества», — отмечала Ванда.
В свете такой активной мощной словесной атаки на «Интер» известная итальянская газета La Gazzetta dello Sport выпустила заметку с неоднозначной фразой: «Клуб хочет, чтобы с его капитаном работал другой агент».
После этого Икарди выразил поддержку своей супруге в социальных сетях.
«Откуда вы взяли эту информацию? Как можно, чтобы такое издание, как La Gazzetta dello Sport, выпускала такую ерунду?
Также хочу добавить, что я очень, повторюсь, очень счастлив и доволен нашей совместной работой с Вандой. Она всегда будет тем человеком, который представляет мои и наши интересы, — до самого конца моей карьеры», — написал футболист в своем инстаграме.
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Футбол , Статьи , Самир Ханданович , Ванда Нара , Лучано Спаллетти , Небанковская кредитная организация "Платежная система "Рапида" , МВД , Сorriere della sera
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