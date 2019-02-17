Мадридский «Реал» на своём поле потерпел поражение от «Жироны» в матче 24-го тура испанской Примеры.
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:2.
На 25-й минуте «сливочных» вывел вперёд Каземиро. После перерыва Кристиан Стуани восстановил равенство в игре, реализовав пенальти, а затем Критиан Португес принёс победу гостям.
На 90-й минуте «Реал» остался в меньшинстве после удаления Серхио Рамоса.
Таким образом, «Жирона» прервала свою неудачную серию из четырёх поражений подряд, набрала 27 очков и поднялась на 15-место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» продолжает располагаться на третьей позиции первенства с 45-ю баллами.
Ранее гол Месси принёс «Барселоне» победу над «Вальядолидом» в матче Примеры.