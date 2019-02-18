Сульшер сравнил Алексиса Санчеса с бутылкой кетчупа

Исполняющий обязанности главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сравнил чилийского нападающего своей команды Алексиса Санчеса с бутылкой кетчупа.

Санчес перешел в "МЮ" в январе прошлого года. В текущем сезоне 30-летний чилиец провел в составе клуба 19 игр и забил 2 мяча.

"Я думаю, что Санчес очень хороший игрок, он очень талантлив. Если бы он смог забить гол, я уверен, это бы придало ему уверенности. Это похоже на бутылку кетчупа, когда он никак не идет, а потом внезапно выходит в большом количестве. Санчес способен играть еще много-много лет", — сказал Сульшер, чьи слова приводит Sky Sports.