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Сульшер сравнил Алексиса Санчеса с бутылкой кетчупа 

РИА Новости + ещё 10 59 минут назад
Фото: Reuters
Исполняющий обязанности главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сравнил чилийского нападающего своей команды Алексиса Санчеса с бутылкой кетчупа.
Санчес перешел в "МЮ" в январе прошлого года. В текущем сезоне 30-летний чилиец провел в составе клуба 19 игр и забил 2 мяча.
"Я думаю, что Санчес очень хороший игрок, он очень талантлив. Если бы он смог забить гол, я уверен, это бы придало ему уверенности. Это похоже на бутылку кетчупа, когда он никак не идет, а потом внезапно выходит в большом количестве. Санчес способен играть еще много-много лет", — сказал Сульшер, чьи слова приводит Sky Sports.
"Я в "МЮ" два месяца, а у него была травма, поэтому несправедливо ожидать, что он сразу окажется на высоте. Я уверен, что мы увидим его лучшую игру до конца этого сезона", — добавил тренер.
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