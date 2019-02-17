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Защитник «Урала» поблагодарил Путина и Лукашенко 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник екатеринбургского "Урала" Денис Поляков высказался относительно того, что футболисты из Белоруссии перестанут считаться легионерами в России с наступлением следующего сезона, передает "Чемпионат".
Напомним, что Поляков перешел в "Урал" из борисовского БАТЭ в зимнее трансферное окно.
"Узнал, что белорусские футболисты не будут считаться легионерами позавчера вечером, когда собирался на сборы. Конечно, сначала обрадовался, это приятно. С другой стороны, такие разговоры ходят давно, так что, пока закон не примут и официально не признают, радоваться рано. Уже два-три года такие разговоры ходят. Конечно, благодарен Лукашенко и Путину за такое решение. Думаю, это решение пойдет на пользу и белорусским, и российским игрокам", — отметил спортсмен.
Он объяснил, почему данное решение правительства является положительным для белорусов и Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Раньше, когда клубы в России выбирали между белорусским футболистом и каким-то парнем из европейской страны, то предпочтение отдавали второму. Не знаю, с чем это связано, может, белорусы и хуже в чем-то, но сейчас этот закон облегчит жизнь как белорусам, так и россиянам, которые смогут выступать в белорусском чемпионате. Мне лично это приятно, дополнительный бонус. Конечно, можно сказать, что это важно, потому что в РПЛ есть лимит на легионеров, где-то теперь будет проще", — заключил Поляков.
Игрок "Урала" также выступает за сборную Белорусии с 2010 года.
Ранее новый защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий ответил на вопрос о своем исключении из списка сборной Украины на сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).
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Комментарии
Футбол , Ярослав Ракицкий , Денис Поляков , Зенит
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