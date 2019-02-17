Защитник «Урала» поблагодарил Путина и Лукашенко

Защитник екатеринбургского "Урала" Денис Поляков высказался относительно того, что футболисты из Белоруссии перестанут считаться легионерами в России с наступлением следующего сезона, передает "Чемпионат".

Напомним, что Поляков перешел в "Урал" из борисовского БАТЭ в зимнее трансферное окно.

"Узнал, что белорусские футболисты не будут считаться легионерами позавчера вечером, когда собирался на сборы. Конечно, сначала обрадовался, это приятно. С другой стороны, такие разговоры ходят давно, так что, пока закон не примут и официально не признают, радоваться рано. Уже два-три года такие разговоры ходят. Конечно, благодарен Лукашенко и Путину за такое решение. Думаю, это решение пойдет на пользу и белорусским, и российским игрокам", — отметил спортсмен.

Он объяснил, почему данное решение правительства является положительным для белорусов и Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Раньше, когда клубы в России выбирали между белорусским футболистом и каким-то парнем из европейской страны, то предпочтение отдавали второму. Не знаю, с чем это связано, может, белорусы и хуже в чем-то, но сейчас этот закон облегчит жизнь как белорусам, так и россиянам, которые смогут выступать в белорусском чемпионате. Мне лично это приятно, дополнительный бонус. Конечно, можно сказать, что это важно, потому что в РПЛ есть лимит на легионеров, где-то теперь будет проще", — заключил Поляков.

Игрок "Урала" также выступает за сборную Белорусии с 2010 года.