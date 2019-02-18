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Самородова: россиянки заслуженно победили украинок в матче за бронзу ЧЕ 

РИА Новости + ещё 2 57 минут назад
Фото: EPA
Сборная России по мини-футболу заслужила победу над командой Украины в серии пенальти в матче за бронзовые медали чемпионата Европы, заявила капитан российской команды Александра Самородова.
Сборная России в воскресенье по пенальти обыграла команду Украины и завоевала бронзовые медали на первом в истории чемпионате Европы, который проходит в Порту. Основное время завершилось вничью — 2:2.
"Ситуация такая, что вроде бы видели игру и хорошо созидали, создавали моменты, но получили пять фолов. Пытались не фолить, но соперник вынудил. Пропустили обидный гол, почти в раздевалку. Второй гол — тоже наша позиционная ошибка. Всё вроде бы получалось, но не без ошибок, — приводит слова Самородовой официальный сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР). — Вырвали серию пенальти, думаю, что заслуженно. Все большие молодцы".
В полуфинале российская команда проиграла сборной Испании — 0:5.
"В матче с Испанией каждая ошибка, каждая мелочь почти всегда, к сожалению, приводит к печальным последствиям. Так и случилось. В общем и целом, есть над чем работать, и работы ещё очень много. Мы знаем, к чему нужно стремиться. Пока же наш уровень по сравнению с Испанией и Португалией несколько ниже. Нам бы хотелось большего", — отметила капитан сборной России, подводя итоги турнира.
По ее словам, главным недостатком в игре сборной России является робость.
"Мы очень робко действуем, а нужно больше наглости и уверенности. Это то, чего нам не хватает. Начинаем обычно хорошо, и игра наша, и преимущество есть, но потом сами загоняем себя в угол. Это Россия. Наверное, это присуще нам всем ментально. Будем стараться выходить из этого и лучше готовиться психологически", — пообещала Самородова.
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