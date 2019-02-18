Самородова: россиянки заслуженно победили украинок в матче за бронзу ЧЕ

Сборная России по мини-футболу заслужила победу над командой Украины в серии пенальти в матче за бронзовые медали чемпионата Европы, заявила капитан российской команды Александра Самородова.

Сборная России в воскресенье по пенальти обыграла команду Украины и завоевала бронзовые медали на первом в истории чемпионате Европы, который проходит в Порту. Основное время завершилось вничью — 2:2.

"Ситуация такая, что вроде бы видели игру и хорошо созидали, создавали моменты, но получили пять фолов. Пытались не фолить, но соперник вынудил. Пропустили обидный гол, почти в раздевалку. Второй гол — тоже наша позиционная ошибка. Всё вроде бы получалось, но не без ошибок, — приводит слова Самородовой официальный сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР). — Вырвали серию пенальти, думаю, что заслуженно. Все большие молодцы".

В полуфинале российская команда проиграла сборной Испании — 0:5.

"В матче с Испанией каждая ошибка, каждая мелочь почти всегда, к сожалению, приводит к печальным последствиям. Так и случилось. В общем и целом, есть над чем работать, и работы ещё очень много. Мы знаем, к чему нужно стремиться. Пока же наш уровень по сравнению с Испанией и Португалией несколько ниже. Нам бы хотелось большего", — отметила капитан сборной России, подводя итоги турнира.

По ее словам, главным недостатком в игре сборной России является робость.