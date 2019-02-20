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Жена Кержакова рассказала об изменах мужа 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Жена бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала об изменах мужа.
"О большинстве случаев измен я знала, но это странным образом никак меня не унижало и не задевало мое самолюбие. С нравственной точки зрения, измена — это, конечно, аморально. Но я не знаю мужчин, включая своих друзей, знакомых, бывших парней, мужа, в конце концов, кто бы этого не делал.
Я поменяла отношение к изменам мужа, и это подарило моему браку еще несколько лет счастливой — по крайней мере, так мне казалось — жизни", — цитирует Тюльпанову Woman.ru.
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Футбол , Александр Кержаков , Woman.ru
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