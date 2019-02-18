Экс-игрок «Спартака» загрустил от людской злобы

Защитник белорусского БАТЭ Егор Филипенко поразмышлял на влияние климата и внешних условий на характер россиян. С 2008 по 2012 годы он выступал за московский «Спартак»

«Мне кажется, в России и Беларуси, возможно, из-за климата, непростой жизни, тяжёлой работы — человек иногда озлоблен. Не может или не умеет радоваться чужим успехам и, напротив, любит втоптать в грязь, если кто-то более-менее известный оступился», — цитирует Филипенко «Чемпионат».

При этом Филипенко сознает, что у него ситуация в целом другая — хорошая зарплата, любимая семья и возможности. Поэтому и оценивать общее положение дел 30-летний футболист берётся аккуратно.