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Экс-игрок «Спартака» загрустил от людской злобы 

News.ru 4 часа назад
Фото: Wikimedia
Защитник белорусского БАТЭ Егор Филипенко поразмышлял на влияние климата и внешних условий на характер россиян. С 2008 по 2012 годы он выступал за московский «Спартак».
«Мне кажется, в России и Беларуси, возможно, из-за климата, непростой жизни, тяжёлой работы — человек иногда озлоблен. Не может или не умеет радоваться чужим успехам и, напротив, любит втоптать в грязь, если кто-то более-менее известный оступился», — цитирует Филипенко «Чемпионат».
При этом Филипенко сознает, что у него ситуация в целом другая — хорошая зарплата, любимая семья и возможности. Поэтому и оценивать общее положение дел 30-летний футболист берётся аккуратно.
«Меня в лицо не оскорбляли, на сайте ж проще написать… Мне не то чтобы обидно, просто грустно от людской злобы и желания бросаться г***ом», — заключил Филипенко.
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Футбол , Егор Филипенко , Спартак
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