Сарри ответил на претензии болельщиков «Челси» 

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри ответил на претензии болельщиков своей команды.
Напомним, что во время матча 1/8 финала Кубка Англии фанаты "синих" скандировали "К чёрту Саррибол".
"Я обеспокоен результатами, а не реакцией болельщиков. Понимаю их недовольство, ведь мы вылетели из Кубка Англии. Но сейчас меня волнуют только результаты" — приводит слова Сарри официальный сайт клуба.
Отметим, что "Челси" в последних пяти матчах трижды проиграл. При этом поражения получились очень болезненными — от "Борнмута" (0:4), "Манчестер Сити" (0:6) и "Манчестер Юнайтед" (0:2).