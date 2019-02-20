Чемпион юношеского Евро-2013 покинул московский «Спартак»

Победитель юношеского первенства Европы по футболу 2013 года в составе команды России (до 17 лет) защитник Александр Лихачев покинул московский "Спартак" , сообщается на официальном сайте "красно-белых".

Как сообщается, контракт с 22-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон, и тот стал свободным агентом.

Лихачев является воспитанником "красно-белых", но при этом не провел за основную команду клуба ни одной игры. На счету защитника 68 матчей и два забитых мяча за молодежную команду, а также 55 матчей в составе "Спартака-2" в ФНЛ.

Кроме золотой медали Евро-2013 до 17 лет в Словакии, в активе Лихачева есть еще серебряная медаль первенства Европы до 19 лет, которую он завоевал в составе сборной России на Евро-2015 в Греции.