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Чемпион юношеского Евро-2013 покинул московский «Спартак» 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Победитель юношеского первенства Европы по футболу 2013 года в составе команды России (до 17 лет) защитник Александр Лихачев покинул московский "Спартак", сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Как сообщается, контракт с 22-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон, и тот стал свободным агентом.
Лихачев является воспитанником "красно-белых", но при этом не провел за основную команду клуба ни одной игры. На счету защитника 68 матчей и два забитых мяча за молодежную команду, а также 55 матчей в составе "Спартака-2" в ФНЛ.
Кроме золотой медали Евро-2013 до 17 лет в Словакии, в активе Лихачева есть еще серебряная медаль первенства Европы до 19 лет, которую он завоевал в составе сборной России на Евро-2015 в Греции.
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Футбол , Александр Лихачев , Спартак
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