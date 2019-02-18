Аршавин отнял у жены автомобиль

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Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло 

Чемпионат.com + ещё 8 1 час назад
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин забрал у своей супруги Алисы автомобиль, несмотря на то, что их брак ещё не расторгнут официально.
Как сообщает Super.ru в «Инстаграме», экс-нападающий приехал к жене и забрал машину Mercedes GL350, оставив лишь детское кресло. При этом автомобиль является общим и предназначен для перевозки детей.
Ранее стало известно, что жена Аршавина подала на него заявление в полицию Санкт-Петербурга. Алиса обвинила экс-футболиста в том, что он забрал у неё автомобиль, и в угрозах. По её словам, Аршавин по телефону угрожал ей тюрьмой, если она не вернёт ему деньги.
В конце 2018 года форвард принял решение завершить футбольную карьеру, после чего получил работу в «Зените».
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Футбол , Видео , Андрей Аршавин , Зенит
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