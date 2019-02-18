Аршавин отнял у жены автомобиль

Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин забрал у своей супруги Алисы автомобиль, несмотря на то, что их брак ещё не расторгнут официально.

Как сообщает Super.ru в «Инстаграме», экс-нападающий приехал к жене и забрал машину Mercedes GL350, оставив лишь детское кресло. При этом автомобиль является общим и предназначен для перевозки детей.

Ранее стало известно, что жена Аршавина подала на него заявление в полицию Санкт-Петербурга. Алиса обвинила экс-футболиста в том, что он забрал у неё автомобиль, и в угрозах. По её словам, Аршавин по телефону угрожал ей тюрьмой, если она не вернёт ему деньги.