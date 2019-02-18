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Брошенная Аршавиным жена боится смерти 

ТВ Центр + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Алисы Аршавиной заявил, что после угроз от мужа-футболиста женщина вынуждена начать поиск охранников. Девушка очень подавлена из-за того, что сделал Андрей Аршавин, рассказал защитник Александр Добровинский.
Адвокат является близким другом бывшей жены Аршавина Юлии Барановской. "Первым делом, конечно, поставил в известность Юлю. Она мудрая женщина, нормально отнеслась", — рассказал он.
"Думаем о том, чтобы нанять охрану Алисе. Считаю, она нужна. Моя клиентка очень расстроена всем происходящим, подавлена, сильно переживает", — сообщил Добровинский изданию StarHit.
Андрей Аршавин был пойман на измене в конце прошлого года. После этого Алиса Аршавина подала на развод и публично рассказала о зверствах спортсмена. Так, он вместе с неизвестными ей людьми отобрал у нее Mercedes.
Кроме того, экс-игрок лондонского "Арсенала" пообещал посадить жену в тюрьму в случае, если она не вернет ему один миллион евро. Подробнее о том, что происходит между супругами, читайте в эксклюзивном материале ТВЦ.RU.
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Футбол , Александр Добровинский , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
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