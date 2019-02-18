Брошенная Аршавиным жена боится смерти

Адвокат Алисы Аршавиной заявил, что после угроз от мужа-футболиста женщина вынуждена начать поиск охранников. Девушка очень подавлена из-за того, что сделал Андрей Аршавин, рассказал защитник Александр Добровинский.

Адвокат является близким другом бывшей жены Аршавина Юлии Барановской. "Первым делом, конечно, поставил в известность Юлю. Она мудрая женщина, нормально отнеслась", — рассказал он.

"Думаем о том, чтобы нанять охрану Алисе. Считаю, она нужна. Моя клиентка очень расстроена всем происходящим, подавлена, сильно переживает", — сообщил Добровинский изданию StarHit.

Андрей Аршавин был пойман на измене в конце прошлого года. После этого Алиса Аршавина подала на развод и публично рассказала о зверствах спортсмена. Так, он вместе с неизвестными ей людьми отобрал у нее Mercedes.

Кроме того, экс-игрок лондонского "Арсенала" пообещал посадить жену в тюрьму в случае, если она не вернет ему один миллион евро. Подробнее о том, что происходит между супругами, читайте в эксклюзивном материале ТВЦ.RU.