Адвокат Аршавиной пояснил, чей автомобиль футболист забрал у жены

Ранее Добровинский сообщил, что примерно в начале февраля Аршавин подал в 97 участок мирового суда Санкт-Петербурга заявление о разводе, бракоразводный процесс должен начаться 26 февраля. Кроме того, по его словам, Аршавин забрал у супруги автомобиль и потребовал от нее миллион евро.

"Машина не принадлежит Аршавину. Она, как и все остальное в его жизни, принадлежит его маме. Это не раздел имущества. Эта машина была предоставлена господином Аршавиным его супруге, чтобы она возила в ней своих детей и его ребенка. А потом приехали шесть человек, отобрали ключи, потом машину — вот и все", — сказал Добровинский.