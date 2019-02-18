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Адвокат Аршавиной пояснил, чей автомобиль футболист забрал у жены 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль, который бывший футболист Андрей Аршавин забрал у супруги Алисы, является собственностью его матери, заявил РИА Новости адвокат Аршавиной Александр Добровинский.
Ранее Добровинский сообщил, что примерно в начале февраля Аршавин подал в 97 участок мирового суда Санкт-Петербурга заявление о разводе, бракоразводный процесс должен начаться 26 февраля. Кроме того, по его словам, Аршавин забрал у супруги автомобиль и потребовал от нее миллион евро.
"Машина не принадлежит Аршавину. Она, как и все остальное в его жизни, принадлежит его маме. Это не раздел имущества. Эта машина была предоставлена господином Аршавиным его супруге, чтобы она возила в ней своих детей и его ребенка. А потом приехали шесть человек, отобрали ключи, потом машину — вот и все", — сказал Добровинский.
Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Для футболиста это первый официальный брак, у него есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.
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Футбол , Александр Добровинский , Андрей Аршавин , Юлия Барановская , РИА Новости
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