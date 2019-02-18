Абрамович вошёл в рейтинг самых богатых владельцев клубов

Российский бизнесмен Роман Абрамович попал в пятерку самых богатых владельцев футбольных клубов мира по версии издания The Mirror. Владелец лондонского «Челси» расположился на пятой строчке с состоянием в $10,7 млрд

Возглавляет рейтинг Дитер Матешиц, который владеет немецким «Ред Буллом» (Лейпциг) и австрийским «Ред Буллом» (Зальцбург). Его состояние оценивается в $23 млрд

На втором месте шейх Мансур, владеющий английским «Манчестер Сити» ($22 млрд), на третьем — семья Анелли ($13,5 млрд), которым принадлежит «Ювентус» (Италия).

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан требует от Абрамовича $257 млн