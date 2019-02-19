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Ведущий «Эха Москвы» извинился за оскорбления в адрес «Зенита» и уволился 

Чемпионат.com + ещё 2 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Заместитель главного редактора «Эха Москвы» и программы «Футбольный клуб» Сергей Бунтман прокомментировал своё высказывание в адрес «Зенита» в одном из прошлых выпусков передачи и объявил о своём увольнении.
В эфире программы 11 февраля Бунтман отреагировал на вопрос болельщика ярким моноголом, в котором несколько раз оскорбил петербургский клуб и его фанатов.
«В прошлый раз я тут выступил. И должен признать, что моё выступление носило омерзительный характер. Это не просто непрофессиональное, а антипрофессиональное выступление. Об этом я доложил главному редактору, который узнал обо всем от меня.
Хочу принести извинения болельщикам «Зенита», всем слушателям и коллегам, ведь я тем выступлением плюнул во всю нашу профессию. Абсолютно. Хочу сказать, что коллеги в этом ни в чём не повинны. Место таким выступлениям, может быть, где-то в пабе. Затем там, как правило, имеет место получение кружкой по башке.
Я предупредил главного редактора, что не имею никакого права сидеть здесь в студии и рассуждать о футболе спокойно и объективно. Поэтому я не имею права быть ведущим «Футбольного клуба». Я и не буду это больше делать. Моё место — на трибуне, в пабе, на диване перед телевизором. Вот туда я и отправлюсь. О футболе, как журналист, я больше говорить не буду. Надеюсь, что вы меня поймёте», — цитирует Бунтмана Prostoprosport.ru со ссылкой на эфир программы.
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Комментарии8
Футбол , Сергей Бунтман , Зенит , Эхо Москвы
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