Ведущий «Эха Москвы» извинился за оскорбления в адрес «Зенита» и уволился

В эфире программы 11 февраля Бунтман отреагировал на вопрос болельщика ярким моноголом, в котором несколько раз оскорбил петербургский клуб и его фанатов.

«В прошлый раз я тут выступил. И должен признать, что моё выступление носило омерзительный характер. Это не просто непрофессиональное, а антипрофессиональное выступление. Об этом я доложил главному редактору, который узнал обо всем от меня.

Хочу принести извинения болельщикам «Зенита», всем слушателям и коллегам, ведь я тем выступлением плюнул во всю нашу профессию. Абсолютно. Хочу сказать, что коллеги в этом ни в чём не повинны. Место таким выступлениям, может быть, где-то в пабе. Затем там, как правило, имеет место получение кружкой по башке.

Я предупредил главного редактора, что не имею никакого права сидеть здесь в студии и рассуждать о футболе спокойно и объективно. Поэтому я не имею права быть ведущим «Футбольного клуба». Я и не буду это больше делать. Моё место — на трибуне, в пабе, на диване перед телевизором. Вот туда я и отправлюсь. О футболе, как журналист, я больше говорить не буду. Надеюсь, что вы меня поймёте», — цитирует Бунтмана Prostoprosport.ru со ссылкой на эфир программы.