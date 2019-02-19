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Украинец отказался играть в России 

Рамблер + ещё 6 8 часов назад
Фото: vorskla.com.ua
Украинский футболист Владислав Кулач отказался от перехода в красноярский «Енисей», передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «24».
Права на футболиста принадлежат донецкому «Шахтеру», в настоящее время Кулач выступает за «Александрию». По его словам, предложение от «Енисея» он отверг, потому что не хотел выступать в России.
«Я не хотел в Россию, это буквально в последние дни, перед "Александрией", было предложение от "Енисея". Но по определенным причинам туда не поехал», — сказал нападающий.
«Енисей» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в 17 играх команда Дмитрия Аленичева набрала 10 очков.
Футбол , Владислав Кулач , Дмитрий Аленичев , ИТАР-ТАСС
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