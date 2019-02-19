Украинец отказался играть в России

Права на футболиста принадлежат донецкому «Шахтеру», в настоящее время Кулач выступает за «Александрию». По его словам, предложение от «Енисея» он отверг, потому что не хотел выступать в России.

«Я не хотел в Россию, это буквально в последние дни, перед "Александрией", было предложение от "Енисея". Но по определенным причинам туда не поехал», — сказал нападающий.