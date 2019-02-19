«Спартак» выгнал «русского Месси»

Московский «Спартак» во вторник, 19 февраля, расторг контракт с нападающим Денисом Давыдовым . Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Давыдов — воспитанник «Спартака». В составе основной команды он дебютировал в 2013 году и в общей сложности провел за нее 37 матчей и забил один гол. В первой половине сезона-2018/2019 форвард выступал за «Спартак» из Юрмалы на правах аренды.