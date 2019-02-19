Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Леонид Слуцкий может заменит Сарри на посту главного тренера «Челси» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Лондонский "Челси" может отправить в отставку тренера Маурицио Сарри в случае проигрыша "синими" в финале Кубка лиги. В качестве потенциального преемника итальянца британская пресса называет бывшего тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.
Как сообщает ТАСС, сославшись на издание Independent, Леонид Слуцкий может возглавить "Челси" в случае отставки Маурицио Сарри. Слуцкий хорошо знаком с владельцем клуба Романом Абрамовичем, а также проходил стажировку в Лондоне. Кроме того, голландский "Витесс", с которым сейчас работает Леонид Викторович, является подшефным клубом "Челси" и перевод российского специалиста в Лондон не должен вызвать затруднений. Против Слуцкого говорит его неудачный опыт работы с английским "Халл Сити".
Второй возможной кандидатурой является бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард. В настоящее время он связан работой с выступающим в Чемпионшипе "Дерби Каунти".
Вести.Ru: последние новости
Футболист ЦСКА Дзагоев получил травму "Спартак" расторг контракт с Давыдовым Леонид Слуцкий может заменит Сарри на посту главного тренера "Челси"
Футбол , Фрэнк Лэмпард , Леонид Слуцкий , РОМАН АБРАМОВИЧ
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
Тутберидзе возмутилась серебром дочери
Фигурное катание Статьи
Напал сам: подробности гибели чемпиона России
Летние виды спорта
Россию попросили проиграть
Биатлон Статьи
Логинов рассказал об опоздании Гарничева на гонку
Биатлон
Аршавин отнял у жены автомобиль
Футбол
«Автомобильный ад» в NASCAR попал на видео
Автоспорт Происшествия
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Туктамышева бросила вызов Медведевой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение