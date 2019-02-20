Жена Аршавина написала на него заявление в ФСБ, сообщили СМИ

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Аршавина написала заявление в ФСБ на своего мужа. Об этом свидетельствует документ, поступивший в распоряжение портала Super.

В заявлении Аршавина описывает регулярные угрозы со стороны неизвестных людей, включая лиц, якобы демонстрировавших удостоверения УФСБ. Жена спортсмена, в частности, потребовала установить, на каком основании действовали представители ведомства, и провести должностную проверку о законности их действий.

Ранее В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали РИА Новости , что Аршавина написала заявление в полицию, где она утверждала, что муж пытается ее запугать sms-сообщениями с угрозами лишить свободы и возбудить уголовные дела.