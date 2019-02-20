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Жена Аршавина написала на него заявление в ФСБ, сообщили СМИ 

РИА Новости 4 минуты назад
Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Аршавина написала заявление в ФСБ на своего мужа. Об этом свидетельствует документ, поступивший в распоряжение портала Super.
В заявлении Аршавина описывает регулярные угрозы со стороны неизвестных людей, включая лиц, якобы демонстрировавших удостоверения УФСБ. Жена спортсмена, в частности, потребовала установить, на каком основании действовали представители ведомства, и провести должностную проверку о законности их действий.
Ранее В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали РИА Новости, что Аршавина написала заявление в полицию, где она утверждала, что муж пытается ее запугать sms-сообщениями с угрозами лишить свободы и возбудить уголовные дела.
Также представитель жены футболиста адвокат Александр Добровинский рассказал агентству, что полиция уже опросила Аршавину по ее заявлению. Собеседник РИА Новости уточнил, что спортсмен забрал у жены автомобиль и потребовал от нее один миллион евро.
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Футбол , Видео , Александр Добровинский , Андрей Аршавин , ФСБ , МВД , РИА Новости
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