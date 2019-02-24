Джанаевым заинтересовался российский клуб

По словам тренера, голкипер пригодится клубу, если придет в форму.

"Он квалифицированный специалист. Сейчас ему не хватает игровой практики. Если снова сможет набрать форму, то сильно пригодится команде, — сказал Аленичев.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красноярцы находятся на последней позиции в таблице, набрав десять очков.