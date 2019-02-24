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Джанаевым заинтересовался российский клуб 

Газета.Ru + ещё 15 18 часов назад
Фото: Газета.Ru
Наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что клуб рассматривает кандидатуру вратаря Сослана Джанаева, передает Sport24.
По словам тренера, голкипер пригодится клубу, если придет в форму.
"Он квалифицированный специалист. Сейчас ему не хватает игровой практики. Если снова сможет набрать форму, то сильно пригодится команде, — сказал Аленичев.
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красноярцы находятся на последней позиции в таблице, набрав десять очков.
Джанаев играл за казанский "Рубин" с 2017 года, но 8 февраля 2019 года соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
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