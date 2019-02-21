Джанфранко Дзола, помощник главного тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри был госпитализирован из-за осложнений после операции на желчном пузыре.
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, специалист был прооперирован на прошлой неделе, а позже выписан из больницы, но был вынужден вернуться в стационар из-за осложнений.
При этом отмечается, что отсутствие помощника делает будущее Сарри в команде более туманным.
До этого из-за операции Дзола пропустил матч 1/8 финала Куба Англии с «Манчестер Юнайтед», а теперь рискует не помочь своей команде в финале Кубка лиги с «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить «Рому» в случае увольнения из «Челси».