СМИ: Тренер «Челси» госпитализирован из-за осложнений после операции

Джанфранко Дзола, помощник главного тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри был госпитализирован из-за осложнений после операции на желчном пузыре.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, специалист был прооперирован на прошлой неделе, а позже выписан из больницы, но был вынужден вернуться в стационар из-за осложнений.

При этом отмечается, что отсутствие помощника делает будущее Сарри в команде более туманным.

До этого из-за операции Дзола пропустил матч 1/8 финала Куба Англии с « Манчестер Юнайтед », а теперь рискует не помочь своей команде в финале Кубка лиги с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить «Рому» в случае увольнения из «Челси».