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СМИ: Тренер «Челси» госпитализирован из-за осложнений после операции 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Джанфранко Дзола, помощник главного тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри был госпитализирован из-за осложнений после операции на желчном пузыре.
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, специалист был прооперирован на прошлой неделе, а позже выписан из больницы, но был вынужден вернуться в стационар из-за осложнений.
При этом отмечается, что отсутствие помощника делает будущее Сарри в команде более туманным.
До этого из-за операции Дзола пропустил матч 1/8 финала Куба Англии с «Манчестер Юнайтед», а теперь рискует не помочь своей команде в финале Кубка лиги с «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить «Рому» в случае увольнения из «Челси».
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