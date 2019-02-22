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Мелочноу Аршавину хорошенько врезали 

Дни.ру 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Поведение Андрея Аршавина обескураживает. Футболист с легкостью разрывает отношения с женами, забывает о детях, когда-то так горячо любимых. Звезда, не задумываясь оставляет наследников без куска хлеба, и как кажется, не испытывает мук совести. Певица MASHA Лирика уверена, что спортсмен в скором времени может стать эталоном "немужчины".
Маша считает, что жадность совсем не красит Аршавина. Тот факт, что он большую часть своего имущества, будучи в официальном браке, втихаря переписал на маму, уже многое о нем говорит.
"Андрей Аршавин — яркий пример для всех мужчин как делать не надо! Мы живем в двадцать первом веке и насмотрелись на разных людей, с самыми различными поступками. Но во все времена мужчину красило такое качество, как щедрость", — заметила вокалистка в беседе с "Дни.ру".
Артистка не понимает, как взрослый, состоятельный человек может быть настолько мелочным, чтобы отнять единственный автомобиль у жены, на котором та возит детей на занятия. А не платить алименты, имея миллионы на счетах, — это позорище.
"Я никогда не понимала, как люди оставляют своих детей без обеспечения? Как вообще уходят из семей? Очнувшись в зрелом возрасте, осознают свои ошибки, но это уже мало кому нужно, разумеется. А в случае Андрея Аршавина — человека, который на подъеме своей карьеры сколотил неплохой заработок на рекламных компаниях и в своей профессии, — диву даюсь: как совесть позволяет оставлять собственных детей и экс-любимую, бывшую законную жену, без обеспечения, отобрав при том, все, что когда-то дал. И я вовсе не злая, просто воздержаться от комментария в сторону семьи — чванство. Хоть кто-то должен открыть глаза на правду…" — хорошенько врезала Аршавину певица MASHA Лирика.
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Футбол , Андрей Аршавин
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