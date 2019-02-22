Избран президент РФС

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В Российском футбольном союзе избран новый президент 

Рамблер + ещё 67 1 час назад
На внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) был избран новый президент организации. Им стал председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, сообщает ТАСС https://tass.ru/sport/6147728.
Дюков оказался единственным кандидатом на пост президента РФС, поэтому был избран единогласно. Футбольный функционер поблагодарил участников голосования за доверие и заявил, что новая должность для него это не только большая честь, но и большая ответственность.
«Мы будем действовать как одна команда, мы с вами понимаем, что мы должны сделать, и я уверен, что мы с вами справимся" — отметил мужчина.
Александр Дюков стал восьмым руководителем РФС. До него в разное время союз возглавляли Вячеслав Колосков, Виталий Мутко, Никита Симонян, Сергей Фурсенко, Николай Толстых, Александр Алаев и Сергей Прядкин.
Ранее стало известно, что РФС поставило задачу российской сборной по футболу к 2030 году попасть в топ-10 рейтинга ФИФА. Постепенное продвижение национальной команды предусмотрено «Стратегией 2030» — программой развития футбола в России на ближайшие 10 лет. В настоящий момент национальная команда занимает в списке 50-е место. Планируется, что к сезону 2019-2020 сборная преодолеет 10 позиций и войдёт в топ-40, в течение следующих пяти лет спортсменам поставлена задача подняться в «двадцатку» лучших команд, затем до 2030 года покорить топ-10. Предполагается, что молодёжные и юношеские команды также добьются значительных результатов.
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Футбол , Видео , Николай Толстых , Сергей Прядкин , Александр Дюков , Сергей Фурсенко , Александр Алаев , ВИТАЛИЙ МУТКО , Вячеслав Колосков , Никита Симонян , Зенит , РФС , ИТАР-ТАСС
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