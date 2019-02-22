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Футболисты из Нигерии попали в «ловушку» в Сочи 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
20 нигерийцев, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу, до сих пор живут в Сочи по вине местного «индивидуального предпринимателя». Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала возлюбленная одного из них — гражданка Белоруссии Наталья.
Молодые люди 18-25 лет прибыли в Сочи по «паспортам болельщиков» по отдельности, но с одной целью — построить футбольную карьеру в России.
В Сочи нигерийцы познакомились друг с другом и решили держаться вместе, поселились в дорогом хостеле и в первое время и впрямь получали приглашения сыграть в товарищеских матчах местных команд.
Однако денег им это не приносило, из-за чего спортсменам пришлось сменить дорогой хостел на дешевый, а после окончания мундиаля кроме денег стали иссякать еще и предложения сыграть в футбол.
«Не этого они ждали!» — рассказала Наталья.
Примерно в конце лета нигерийцы получили звонок от мужчины, представившегося «индивидуальным предпринимателем Денисом Вячеславовичем». Он пригласил футболистов поучаствовать в матче в Адлере и даже оплатил им транспортные расходы.
Более того, позже «бизнесмен» позвал молодых людей в офис, рассказал о намерении создать футбольный клуб исключительно из граждан Нигерии и пригласил их стать игроками команды, пообещав зарплату в 450 долларов месяц и заключение официальных контрактов.
Документы действительно были подписаны, но оказались фальшивыми. До тех пор, пока это не стало очевидно, «Денис Вячеславович» выманил у африканцев крупную сумму денег, которые они были вынуждены одалживать, а перед выплатой первой зарплаты, назначенной, согласно «контрактам», на начало февраля, исчез.
В посольстве Нигерии отказались помогать соотечественникам, а в сочинскую полицию они обращаться не хотят, чтобы не попасть в спецприемник, а затем быть принудительно депортированными без права возвращения в Россию.
Комментарии9
Футбол , Московский комсомолец
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