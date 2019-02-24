Погба в старте «МЮ» на матч с «Ливерпулем» 

Наставники "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" огласили составы на матч 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает "Советский спорт".
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Мактоминай, Эррера, Погба, Мата, Рашфорд, Лукаку. Запас: Ромеро, Бейи, Далот, Перейра, Фред, Лингард, Санчес.
"Ливерпуль": Алисон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино. Запас: Миньоле, Кейта, Старридж, Лаллана, Ориги, Шакири, Александер-Арнольд.
Матч состоится 24 февраля на стадионе "Олд Траффорд" в 17:05 по московскому времени.
Ранее клуб Английской премьер-лиги уволил главного тренера.