Погба в старте «МЮ» на матч с «Ливерпулем»

Наставники "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" огласили составы на матч 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает "Советский спорт" "Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Мактоминай, Эррера, Погба, Мата, Рашфорд, Лукаку. Запас: Ромеро, Бейи, Далот, Перейра, Фред, Лингард, Санчес. "Ливерпуль": Алисон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино. Запас: Миньоле, Кейта, Старридж, Лаллана, Ориги, Шакири, Александер-Арнольд. Матч состоится 24 февраля на стадионе "Олд Траффорд" в 17:05 по московскому времени. Ранее клуб Английской премьер-лиги уволил главного тренера.