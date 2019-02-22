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Заслуги Мутко вспомнили после выборов главы РФС 

News.ru 44 минуты назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Руководитель Детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктор Горлов прокомментировал выборы нового главы Российского футбольного союза (РФС), которым стал Александр Дюков.
«До этого все президенты РФС, может быть за исключением Виталия Мутко, часто говорили о поддержке детского спорта, но мало что делали в итоге. А Виталий Леонтьевич помог организовать гранты для ста талантливых специалистов, немного разрулил ситуацию с искусственными полями», — сказал он корреспонденту News.ru.
Горлов отметил, что верит в Дюкова как в руководителя, который «не оставит в стороне детский футбол в России».
«Но сейчас ему надо разобраться со структурой РФС. Хотелось бы, чтобы остался в организации Александр Алаев. Он грамотный менеджер, который хорошо знает поле деятельности, «хозяйство». Думаю, что если бы не выдвижение Дюкова, то Алаев мог бы стать новым президентом РФС», — заключил он.
Кандидатура Дюкова получила единогласную поддержку делегатов отчётно-выборной конференции РФС, которая прошла в «Лотте Отель Москва». Новый глава РФС признал, что благодарен собравшимся за единогласную поддержку. Мутко оставил пост главы организации в декабре 2018-го.
Как писал News.ru, нехватку футбольных манежей в России подтвердили.
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Комментарии
Футбол , Александр Дюков , Александр Алаев , ВИТАЛИЙ МУТКО , РФС
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