Заслуги Мутко вспомнили после выборов главы РФС

«До этого все президенты РФС, может быть за исключением Виталия Мутко, часто говорили о поддержке детского спорта, но мало что делали в итоге. А Виталий Леонтьевич помог организовать гранты для ста талантливых специалистов, немного разрулил ситуацию с искусственными полями», — сказал он корреспонденту News.ru.

Горлов отметил, что верит в Дюкова как в руководителя, который «не оставит в стороне детский футбол в России».

«Но сейчас ему надо разобраться со структурой РФС. Хотелось бы, чтобы остался в организации Александр Алаев. Он грамотный менеджер, который хорошо знает поле деятельности, «хозяйство». Думаю, что если бы не выдвижение Дюкова, то Алаев мог бы стать новым президентом РФС», — заключил он.

Кандидатура Дюкова получила единогласную поддержку делегатов отчётно-выборной конференции РФС, которая прошла в «Лотте Отель Москва». Новый глава РФС признал, что благодарен собравшимся за единогласную поддержку. Мутко оставил пост главы организации в декабре 2018-го.

Как писал News.ru, нехватку футбольных манежей в России подтвердили.