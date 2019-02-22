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Дюков: оптимально было бы передать стадионы ЧМ-2018 в управление клубам 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что стадионы, которые принимали матчи чемпионата мира 2018 года, стоит передать в управление футбольным клубам, эта мера позволит повысить доходы от использования объектов.
Дюков в пятницу был избран главой РФС на четырехлетний срок на безальтернативной основе.
"Арены переданы в ведение регионов, а дальше уже все будет зависеть от того, как ими распорядятся региональные власти. Оптимальным решением было бы передать управление аренами профессиональным клубам. Можно проводить концерты, но без футбола практически невозможно обеспечить самоокупаемость. Если этот процесс пойдет, то футбольный союз и лиги окажут максимальную помощь клубам", — сказал Дюков журналистам.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоялись на 12 стадионах в 11 городах России.
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Футбол , Александр Дюков , РФС
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