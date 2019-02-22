Дюков не считает, что система «осень-весна» положительно изменила российский футбол

«На думаю, что решение, принятое в 2010 году, сильно изменило наш футбол. Да, мы синхронизировали календари с Европой, но потеряли полтора месяца тёплой погоды», — сказал Дюков.

Он также выразил мнение, что третьему по силе дивизиону чемпионата России — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — лучше вернуться на старую систему «весна-осень».

«Как быть с остальными пока не ясно. Это касается и переходного момента из лиги в лигу. Есть опасения, что при резком переходе мы можем потерять клубы», — добавил новый глава РФС.

Ранее сообщалось, что Дюков поддерживает решение об отмене лимита для белорусских игроков.