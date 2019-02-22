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Дюков не считает, что система «осень-весна» положительно изменила российский футбол 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о системе «осень-весна».
«На думаю, что решение, принятое в 2010 году, сильно изменило наш футбол. Да, мы синхронизировали календари с Европой, но потеряли полтора месяца тёплой погоды», — сказал Дюков.
Он также выразил мнение, что третьему по силе дивизиону чемпионата России — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — лучше вернуться на старую систему «весна-осень».
«Как быть с остальными пока не ясно. Это касается и переходного момента из лиги в лигу. Есть опасения, что при резком переходе мы можем потерять клубы», — добавил новый глава РФС.
Ранее сообщалось, что Дюков поддерживает решение об отмене лимита для белорусских игроков.
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