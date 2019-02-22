Генеральным директором французского футбольного клуба «Монако» стал россиянин Олег Петров.
«После трудностей, с которыми мы столкнулись недавно, эти изменения должны помочь клубу вступить в новую эру побед», — цитирует владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева пресс-служба клуба.
55-летний специалист — давний знакомый Рыболовлева. Петров сменил на посту гендиректора клуба другого россиянина — Вадима Васильева, который был снят в середине февраля 2019 года. Решение об отставке Васильева принял лично Рыболовлев в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.
На данный момент «монегаски» занимают 16-е место из 20 возможных в чемпионате Франции. В футболке «Монако» с лета 2018-го играет российский хавбек Александр Головин.
Мбаппе обратился к бывшему вице-президенту клуба Головина, писал News.ru.