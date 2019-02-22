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УЕФА наказал АЕК пропуском сезона в еврокубках 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: AFP 2019 / FABRICE COFFRINI
Дисциплинарная инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранила греческий АЕК от участия в следующем сезоне еврокубковых турниров, в которые команда квалифицируется, сообщается на официальном сайте организации.
Санкции будут распространяться с испытательным сроком на два сезона. Также УЕФА принял решение, что АЕК проведет два домашних матча в еврокубках при пустых трибунах в случае отбора команды. Кроме того, АЕК был оштрафован на 80 тысяч евро.
Матч группового этапа Лиги чемпионов между АЕКом и амстердамским "Аяксом" (2:0 в пользу голландского клуба) прошел 27 ноября в Греции. По сообщениям СМИ, фанаты греческой команды в день матча устроили ряд нападений на болельщиков из Амстердама, которые вылились в массовые беспорядки в городе. Также выяснения отношений между фанатами продолжились и во время игры на стадионе, где противоборствующие стороны бросали друг в друга пиротехнические средства.
После матча УЕФА предъявил обвинения АЕКу в бросании болельщиками посторонних предметов, использовании пиротехники, вторжении болельщиков на поле, массовых беспорядках, нелегитимных баннерах, в ненадлежащей организации матча, а также в блокировке лестниц.
Отмечается, что дело в отношении "Аякса" закрыто.
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Футбол , УЕФА
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