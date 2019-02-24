Английский футбольный клуб «Лестер Сити» объявил об уходе с поста главного тренера команды Клода Пюэля.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Лестер» хотел бы поблагодарить Клода Пюэля за работу и пожелать успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Помимо Пюэля команду покинул его помощник Джеки Бонневэй. Исполнять обязанности наставников временно будут Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.
В последних десяти матчах во всех турнирах «Лестер» потерпел семь поражений. Пюэль возглавлял коллектив с октября 2017 года.
Ранее дубль Заха помог «Кристал Пэлас» разгромить «Лестер» в матче АПЛ.