Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лестер» отправил в отставку главного тренера команды Пюэля 

RT на русском + ещё 18 28 минут назад
Фото: Reuters
Английский футбольный клуб «Лестер Сити» объявил об уходе с поста главного тренера команды Клода Пюэля.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Лестер» хотел бы поблагодарить Клода Пюэля за работу и пожелать успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Помимо Пюэля команду покинул его помощник Джеки Бонневэй. Исполнять обязанности наставников временно будут Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.
В последних десяти матчах во всех турнирах «Лестер» потерпел семь поражений. Пюэль возглавлял коллектив с октября 2017 года.
Ранее дубль Заха помог «Кристал Пэлас» разгромить «Лестер» в матче АПЛ.
RT на русском: последние новости
В РПЛ недовольны состоянием газона на стадионе «Динамо» Президент ПСЖ не намерен отпускать Мбаппе и Неймара На стадионе «Борнмута» во время матча АПЛ включилась система полива поля
Футбол , Клод Пюэль
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
«Противно и стыдно»: Плющенко не смог смолчать
Фигурное катание
«Еще не верю»: россиянка впервые выиграла КМ по скелетону
Лыжный спорт Статьи
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Гений или тиран? Загадочная судьба Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
Избран президент РФС
Футбол
Телегин не узнал Пелагею при знакомстве
Хоккей Прочее
Российским легкоатлетам вернули право на спорт
Легкая атлетика
В УЕФА прокомментировали выбор нового главы РФС
Футбол
Мамаева перевели в камеру на 10 человек
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение