«Ювентус» повторил собственный рекорд

Туринский «Ювентус» обыграл «Болонью» в матче 25-го тура чемпионата Италии со счётом 1:0.

Единственный мяч во всей встрече забил аргентинский нападающий Пауло Дибала на 67-й минуте.

Таким образом, туринцы продлили беспроигрышную выездную серию: они не проигрывают в гостях в серии A уже 25 игр подряд, с 2017 года. «Ювентус» повторил собственный рекорд, который установил в 2011-м — 2012 годах.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает первое место с 69-ю очками. У ближайшего преследователя, «Наполи», 53 очка. Следующую выездную встречу «Ювентус» проведет именно против клуба из Неаполя 3 марта.

Российские футболисты разгромили немцев в финале, писал News.ru.