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«Ювентус» повторил собственный рекорд 

News.ru + ещё 3 14 минут назад
Фото: imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Global Look Press
Туринский «Ювентус» обыграл «Болонью» в матче 25-го тура чемпионата Италии со счётом 1:0.
Единственный мяч во всей встрече забил аргентинский нападающий Пауло Дибала на 67-й минуте.
Таким образом, туринцы продлили беспроигрышную выездную серию: они не проигрывают в гостях в серии A уже 25 игр подряд, с 2017 года. «Ювентус» повторил собственный рекорд, который установил в 2011-м — 2012 годах.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает первое место с 69-ю очками. У ближайшего преследователя, «Наполи», 53 очка. Следующую выездную встречу «Ювентус» проведет именно против клуба из Неаполя 3 марта.
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