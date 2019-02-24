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В «Севилье» считают Месси инопланетянином 

Газета.Ru + ещё 59 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер поделился эмоциями после поражения от "Барселоны" в матче 25-го тура чемпионата Испании, передает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонской команды. Хет-трик в этой игре оформил нападающий Лионель Месси.
В своем твиттере форвард "Севильи" отметил, что команда могла бы выиграть, если бы не инопланетянин в составе соперников. Под этим он имел в виду именно Месси.
"На этой планете, может быть, мы бы одержали победу в этом матче. Но был игрок с другой планеты, он хотел иного исхода. Горжусь своей командой, мы никогда не сдаемся. Вперед, "Севилья", — написал он.
Ранее хавбек "Барселоны" определил роль Месси в команде.
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Футбол , Лионель Месси , Советский спорт
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