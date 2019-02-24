В «Севилье» считают Месси инопланетянином

Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер поделился эмоциями после поражения от "Барселоны" в матче 25-го тура чемпионата Испании, передает "Советский спорт"

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонской команды. Хет-трик в этой игре оформил нападающий Лионель Месси

В своем твиттере форвард "Севильи" отметил, что команда могла бы выиграть, если бы не инопланетянин в составе соперников. Под этим он имел в виду именно Месси.

"На этой планете, может быть, мы бы одержали победу в этом матче. Но был игрок с другой планеты, он хотел иного исхода. Горжусь своей командой, мы никогда не сдаемся. Вперед, "Севилья", — написал он.

Ранее хавбек "Барселоны" определил роль Месси в команде.