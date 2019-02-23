Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Футбол
Хоккей
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Месси оформил 50-й хет-трик в карьере
SPORT24.ru
+
ещё 6
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Нападающий «Барселоны»
Лионель Месси
забил три мяча в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (4:2).
Для 31-летнего Месси этот хет-трик стал 50-м в карьере: 44 за каталонский клуб и 6 за сборную Аргентины.
Читать ещё •••
SPORT24.ru: последние новости
«Бавария» обыграла «Герту», «Боруссия» М крупно уступила «Вольфсбургу»
Перу не сможет принять юношеский ЧМ-2019 из-за проблем с подготовкой к турниру
«Шоу в Монако заказали другие люди». Жена Кокорина заявила: скандальная вечеринка была подстроена
Футбол
,
Лионель Месси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Представительница России впервые выиграла КМ по скелетону
Непряевой и Большунову вручили медали ЧМ в скиатлоне
Тайский боксер вошел в клинч и поцеловал соперника
Медведева рассказала о своем главном враге
«Бавария» обыграла «Герту» в матче Бундеслиги
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Избран президент РФС
Футбол
Телегин не узнал Пелагею при знакомстве
Хоккей
Прочее
Российским легкоатлетам вернули право на спорт
Легкая атлетика
В УЕФА прокомментировали выбор нового главы РФС
Футбол
Мамаева перевели в камеру на 10 человек
Футбол
Кадыров заявил об унижении Кавказа
MMA
Устюгов высказался о «драке» с Клебо
Лыжный спорт
Названа причина смерти чемпиона РФ в центре Москвы
Летние виды спорта
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение