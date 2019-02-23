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Месси оформил 50-й хет-трик в карьере 

SPORT24.ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил три мяча в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (4:2).
Для 31-летнего Месси этот хет-трик стал 50-м в карьере: 44 за каталонский клуб и 6 за сборную Аргентины.
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Футбол , Лионель Месси
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