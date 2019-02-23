Месси оформил 50-й хет-трик в карьере

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил три мяча в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (4:2).

Для 31-летнего Месси этот хет-трик стал 50-м в карьере: 44 за каталонский клуб и 6 за сборную Аргентины.