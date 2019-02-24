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Гол Гарсии принес футболистам «Атлетика» победу над «Эйбаром»
РИА Новости
44 минуты назад
Фото:
РИА Новости
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Футболисты "Атлетика" на своем поле нанесли поражение "Эйбару" в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в субботу в Бильбао, завершился победой "Атлетика" со счетом 1:0.
Единственный гол на первой минуте забил
Рауль Гарсия
.
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