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Гол Гарсии принес футболистам «Атлетика» победу над «Эйбаром» 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Футболисты "Атлетика" на своем поле нанесли поражение "Эйбару" в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в субботу в Бильбао, завершился победой "Атлетика" со счетом 1:0.
Единственный гол на первой минуте забил Рауль Гарсия.
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Футбол , Рауль Гарсия
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