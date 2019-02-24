Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Валенсия» с Черышевым в составе сыграла вничью с «Леганесом» в Примере 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: @valenciacf Twitter
«Валенсия» разошлась миром с «Леганесом» в выездном матче 25-го тура испанской Примеры.
Встреча, прошедшая в Леганесе, завершилась со счётом 1:1.
На 29-й минуте Жоффрей Кондогбиа вывел «летучих мышей» вперёд, но под занавес матча Мартин Брайтвайт принёс хозяевам ничью.
Российский полузащитник гостей Денис Черышев провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.
«Валенсия» занимает восьмое место с 33 очками. «Леганес» находится на 12-й позиции, имея в своём активе 30 баллов.
Ранее хет-трик Лионеля Месси принёс «Барселоне» победу над «Севильей» в матче Примеры.
RT на русском: последние новости
«Лестер» отправил в отставку главного тренера команды Пюэля На стадионе «Борнмута» во время матча АПЛ включилась система полива поля Месси оформил 50-й хет-трик в карьере
Футбол , Денис Черышев , Жоффрей Кондогбиа , Лионель Месси , Мартин Брайтвайт
Читайте также
Видео
Емельяненко отвесил пощёчину молодому бойцу
MMA
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
В сборной России назвали «сранью» скандал с Логиновым
Биатлон
«Противно и стыдно»: Плющенко не смог смолчать
Фигурное катание
«Еще не верю»: россиянка впервые выиграла КМ по скелетону
Лыжный спорт Статьи
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Гений или тиран? Загадочная судьба Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
Избран президент РФС
Футбол
Телегин не узнал Пелагею при знакомстве
Хоккей Прочее
Российским легкоатлетам вернули право на спорт
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение