«Валенсия» разошлась миром с «Леганесом» в выездном матче 25-го тура испанской Примеры.
Встреча, прошедшая в Леганесе, завершилась со счётом 1:1.
На 29-й минуте Жоффрей Кондогбиа вывел «летучих мышей» вперёд, но под занавес матча Мартин Брайтвайт принёс хозяевам ничью.
Российский полузащитник гостей Денис Черышев провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.
«Валенсия» занимает восьмое место с 33 очками. «Леганес» находится на 12-й позиции, имея в своём активе 30 баллов.
Ранее хет-трик Лионеля Месси принёс «Барселоне» победу над «Севильей» в матче Примеры.