Шевченко ответил на вопрос о вызове игрока «Зенита» Ракицкого в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ответил на вопрос о возможном вызове защитника санкт-петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальную команду. «Все комментарии по игрокам дам в конце февраля или в начале марта. На данный момент я просматриваю футболистов. Любое заявление по конкретному игроку будет в начале марта. Для себя я уже решение принял, но официально оглашу его в марте», — цитирует Шевченко FootballHub. 29-летний украинец, являющийся воспитанником «Шахтёра», за который он провёл 325 матчей (14 мячей, 30 передач), перешёл в «Зенит», подписав контракт до лета 2022 года.