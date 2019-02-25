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Шевченко ответил на вопрос о вызове игрока «Зенита» Ракицкого в сборную Украины 

RT на русском + ещё 8 2 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ответил на вопрос о возможном вызове защитника санкт-петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальную команду.
«Все комментарии по игрокам дам в конце февраля или в начале марта. На данный момент я просматриваю футболистов. Любое заявление по конкретному игроку будет в начале марта. Для себя я уже решение принял, но официально оглашу его в марте», — цитирует Шевченко FootballHub.
29-летний украинец, являющийся воспитанником «Шахтёра», за который он провёл 325 матчей (14 мячей, 30 передач), перешёл в «Зенит», подписав контракт до лета 2022 года.
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Футбол , Андрей Шевченко , Зенит
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