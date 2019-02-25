Почему не заменился Кепа. Виноват только Сарри

Тренер «Челси» выставил клоуном не только себя, но и футболистов.

Представьте, что дополнительное время в финальном матче Кубка английской лиги еще не закончилось. «Манчестер Сити» осторожно атакует, «Челси» же откровенно тянет время, используя типичные для современного футбола методы. Например, вратарь лондонцев Кепа изображает хромоту, убивая секунды и позволяя партнерам еще немного подышать.

Наконец, звучит свисток, а у команд остается по три минуты на подготовку к серии пенальти.

Перед решающими матчами этот компонент обычно отрабатывают. Причина очевидна — именно в этой фазе игры часто завоевываются трофеи. То есть менеджер «Челси» Маурисио Сарри еще до матча должен был все объяснить — предупредить Кепу о возможной замене на Кабальеро, мотивируя это тем, что аргентинец за карьеру отразил 11 пенальти из 28. После этого тренер вратарей провел бы аналитическую и психологическую работу с обоими подопечными, подготовив их к разным исходам.

Если бы вариант замены кипера рассматривался, то Кабальеро начал бы разогреваться задолго до окончания дополнительного времени, а Кепа — злой или счастливый — ушел бы с поля. Команда бы тоже легко приняла решение, избежав нервотрепки.

Однако поведение каждого из участников последовавшего скандала демонстрирует, что в момент максимального напряжения Сарри просто потерял контроль над собой и командой.

Обзор стоит начать с поведения Кабайльеро.

Приглядитесь, второй вратарь смущен перед заменой: он то мнется у бортика на заднем плане, то неуклюже и наспех разминается, а во время протеста Кепы мгновенно убегает обратно на трибуну. Заранее предупрежденный и понимающий свою функцию футболист так стыдливо себя никогда не поведет.

Посмотрите и на самого Кепу. Вот зачем он несколько раз показывает тренеру большой палец? Почему орет в сторону скамейки? Что объясняет Давиду Луису? Все очевидно: испанец, чье место в воротах во время серии пенальти не оспаривалось, пытается объяснить, что его хромота — лишь затяжка времени, а не мышечные проблемы. И понимающая, осторожная реакция капитана команды такую трактовку лишь подтверждает. То есть, и команда, и оба вратаря знают, что именно Кепа дожен играть в серии пенальти. А теперь обратите внимание на Сарри.

Разве он подзывает к себе Луиса? Нет. Разве пытается пообщаться с Кепой? Тоже нет. Разве жестко настаивает на решении? Опять нет. Наоборот, Сарри лично отменяет замену после консультации с судьей, который прибежал с посланием от вратаря.

Не удивлюсь, если их связь выглядела так:

Кепа: Скажите тренеру, что со мной все в порядке, я не хромаю.

Сарри: Хорошо. Играем.

Так в чем же была проблема и почему Сарри начал рвать на себе одежду и побежал к выходу? Похоже, у находящегося под грандиозным давлением СМИ тренера перед серией пенальти просто сдали нервы. Сначала он не оценил состояние своего футболиста. Затем придумал неподготовленную замену и не смог ее реализовать, исступленно шагая от бровки до тренерской скамейки и обратно.

В итоге же, после сорвавшейся замены, Сарри наорал на Кабальеро (!) и побежал к подтрибунному помещению, но выдохнул и не решился уйти за дверь, а вместе с тем и из «Челси». Обычно люди исполняют такие фокусы, находясь в неадекватном, истерическом состоянии. И именно психологический сбой тренера сделал клоунами не только самого Сарри, но и Кепу, Кабальеро, Давида Луиса и весь «Челси».

Что будет дальше — примерно: испанского вратаря оштрафуют, а сам Сарри скоро будет уволен из «Челси», получит неустойку и будет строить футбол мечты в более подходящем месте.

А вообще жест Кепы — это и есть «Челси» сегодня. «Эй, Сарри, какой нам мелкий пас. Сядь, успокойся, а еще лучше — уйди».