Аршавин и его супруга не приехали в суд на заседание по разводу

Судья участка №97 мирового суда Санкт-Петербурга во вторник вечером начала рассмотрение заявления о разводе экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина , оба супруга на заседание не явились, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В начале февраля Аршавин подал в 97-й участок мирового суда Санкт-Петербурга заявление о разводе, бракоразводный процесс начался 26 февраля. Как передает корреспондент РИА Новости, около 16 часов внутрь 97-го участка мирового суда на улице Партизана Германа проследовала женщина-юрист — представитель Аршавина и представляющий интересы его супруги адвокат Александр Добровинский . До заседания представители от комментариев отказались. Как сообщили корреспонденту судебные приставы, заявление в закрытом режиме рассматривает мировой судья Жанна Слободянюк. Пять телекамер и несколько журналистов дежурят напротив входа на тротуаре. Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Для футболиста это первый официальный брак, у него есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской Ранее в сети появился скан заявления Аршавиной в полицию, в котором она утверждала, что супруг угрожает ей "путем направления sms-сообщений", в которых "пугает лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел". В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости подтвердили факт получения заявления и сообщили, что по нему проводится проверка. Представляющий интересы Аршавиной адвокат Александр Добровинский ранее сообщал РИА Новости, что Аршавин забрал у супруги автомобиль и потребовал от нее 1 миллион евро. По словам адвоката, Аршавин приехал с угрозами к своей супруге, при этом вместе с ним были некие люди, которые якобы показывали удостоверения сотрудников ФСБ В региональном управлении ФСБ РИА Новости сообщили, что ведомством получено заявление Алисы Аршавиной о возможных противоправных действиях со стороны ее супруга Андрея Аршавина и его представителей.