Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кержакова разыскивают судебные приставы из-за долга в 13 миллионов 

Газета.Ru + ещё 4 18 минут назад
Фото: globallookpress.com
Российский футболист Александр Кержаков задолжал крупную сумму денег, сообщает "Советский спорт".
Экс-нападающий сборной России был женат трижды. Такие долги могли скопиться из-за непостоянных выплат средств бывшей жене Марии, которая родила от игрока дочь Дарью. Девочке недавно исполнилось 14 лет.
По информации с сайта Федеральной службы судебных приставов, форвард задолжал по алиментам свыше 13 млн рублей (13 478 434). Бывая супруга никак не комментировала эти данные.
Теперь из-за долгов у Александра могут быть проблемы с выездом за границу.
Ранее еще одна бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана заявила, что он ее никогда не любил.
Газета.Ru: последние новости
Шевченко назвал дату решения по Ракицкому Депутат предложил Кокорину и Мамаеву домашний арест в Рязани Матч "Краснодар" — "Оренбург" перенесен на 11 марта
Футбол , Александр Кержаков , Советский спорт
Читайте также
Видео
Емельяненко отвесил пощёчину молодому бойцу
MMA
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
В сборной России назвали «сранью» скандал с Логиновым
Биатлон
Фанаты пристыдили Емельяненко за пощечину
MMA
Копье или шприц: как допинг убил карьеру россиянина
Легкая атлетика Статьи
«Противно и стыдно»: Плющенко не смог смолчать
Фигурное катание
Боец MMA устроил акробатическое шоу и нокаутировал соперника
MMA
«Еще не верю»: россиянка впервые выиграла КМ по скелетону
Лыжный спорт Статьи
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Гений или тиран? Загадочная судьба Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение