Суд разыскивает Александра Кержакова

Экс-футболиста «Зенита» и сборной России Александра Кержакова разыскивают судебные приставы. Предполагается, что спортсмен задолжал 13 миллионов бывшей жене Марии, которая воспитывает их общую дочь Дарью.

Прославленный российский футболист, экс-нападающий «Зенита», московского «Динамо», испанской «Севильи» и швейцарского «Цюриха» Александр Кержаков задолжал крупную сумму денег одной из бывших жен.

По информации с сайта Федеральной службы судебных приставов, форвард имеет неуплату по алиментам в размере свыше 13 млн рублей.

Бывшая супруга пока никак не комментировала эти данные.

Экс-нападающий сборной России был женат трижды. Такие долги могли скопиться из-за непостоянных выплат средств бывшей жене Марии, которая родила от игрока дочь Дарью. Поженилась пара в 2005 году, а закончились отношения в 2010-м. Совсем недавно наследнице лучшего бомбардира в истории сборной России исполнилось 14 лет.

Из-за этих долгов у Александра могут быть проблемы с выездом за границу.

В последнее время судебные тяжбы стали неотъемлемой частью жизни Кержакова. Чего стоит только длящийся по сей день бракоразводный процесс с Миланой Тюльпановой, последней женой спортсмена. В декабре Кержакову даже пришлось обратиться в полицию: Александр боялся за свою жизнь и уверял, что его хотела «заказать» собственная жена.

Сама Милана с иронией отреагировала на подобное обвинение.

«26 декабря, как оказалось, написал заявление о планировании его заказного убийства с моей стороны! Как обычно, без фактов, но от души. Пользуясь случаем, скажу:

Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь. Хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком — никто не покушается на твою драгоценную жизнь», — написала тогда девушка в своем инстаграме.

Ответ не заставил себя долго ждать: Кержаков подтвердил информацию об обращении в правоохранительные органы , отметив объективные причины своего поступка.

«Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье», — приводит слова Кержакова «Фонтанка».

Кержаков и Тюльпанова поженились в 2015 году. В 2017-м у них родился сын Артемий. Однако спустя год у супругов возник серьезный разлад в отношениях: как сообщали СМИ, причиной стали неоднократные измены футболиста.

Сама Милана позже заявила, что муж никогда ее не любил и заключил с ней брак по расчету.

«Это очень трудно и больно — осознавать, что человек, с которым ты в отношениях и которого искренне любишь, преследует совершенно иные цели.

Осознание правдивости происходящего приходит не сразу: психологически ты выстраиваешь стену и просто отказываешься в это верить. Хочется думать, что все искренне — ровно так, как у тебя самой», — делилась эмоциями Тюльпанова.

Дала комментарий по поводу конфликта в некогда крепкой семье и мать Миланы Наталья Тюльпанова. Женщина подтвердила слова дочери: серьезные проблемы в отношениях между супругами якобы начались именно после того, как погиб отец девушки — сенатор Вадим Тюльпанов , который был членом Совета Федерации

51-летний чиновник поскользнулся в бане и ударился головой, что и привело к смерти.

Кержаков же, наоборот, отстаивал позицию, что после гибели отца изменилась именно супруга, пристрастившись к наркотикам. Это и стало причиной расставания.

Футболист также опасался, что с такими пристрастиями Милана будет неспособна позаботиться об их сыне и забрал ребенка с собой. Милана выступала против этого и через суд смогла добиться того, чтобы бывший возлюбленный отдал Артемия ей.

Однако это решение пока действительно только на время бракоразводного процесса.

Если по итогам разбирательств суд займет сторону футболиста, то Милане придется вернуть сына Александру.