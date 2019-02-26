Костюмер «Вечернего Урганта» боялась гладить наряд Смолова

Продюсер, шоумен и сценарист Александр Гудков рассказал смешную историю, связанную с приходом бомбардира сборной России Федора Смолова в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, передает Sport24.

Форвард национальной команды посетил программу в мае 2018 года.

"Наш костюмер Люда, когда принесли костюм Смолова и сказали его погладить, говорит: "Что?! Я не буду! Какой он ужасный, пестрый!"

Я ей говорю: "Люда, давай пробьем, сколько он стоит". Мы тут же пробили в интернете. И тут она: "Я боюсь его гладить, я боюсь его гладить!"

Но мы погладили костюм Смолова. Это было дорого", — рассказал Гудков.

Сборная России на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти. Смолов извинился за незабитый пенальти в матче 1/4 финала мирового первенства против хорватов.

Ранее Шипулин продемонстрировал свое чувство юмора в шоу у Урганта.