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Костюмер «Вечернего Урганта» боялась гладить наряд Смолова 

Газета.Ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Продюсер, шоумен и сценарист Александр Гудков рассказал смешную историю, связанную с приходом бомбардира сборной России Федора Смолова в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, передает Sport24.
Форвард национальной команды посетил программу в мае 2018 года.
"Наш костюмер Люда, когда принесли костюм Смолова и сказали его погладить, говорит: "Что?! Я не буду! Какой он ужасный, пестрый!"
Я ей говорю: "Люда, давай пробьем, сколько он стоит". Мы тут же пробили в интернете. И тут она: "Я боюсь его гладить, я боюсь его гладить!"
Но мы погладили костюм Смолова. Это было дорого", — рассказал Гудков.
Сборная России на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти. Смолов извинился за незабитый пенальти в матче 1/4 финала мирового первенства против хорватов.
Ранее Шипулин продемонстрировал свое чувство юмора в шоу у Урганта.
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