Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил, что критика в адрес исполняющего обязанности генерального директора клуба Наиля Измайлова и спортивного директора "красно-белых" Сергей Родионова — проплаченные акции против менеджмента "Спартака".
Измайлов и Родионов столкнулись с критикой в свой адрес после увольнения с поста главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, под руководством которого команда стала чемпионом России и завоевала Суперкубок страны.
"Убежден, что это были проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто всё это проплатил. Дальше что? Я по крайней мере не вижу повода для претензий к нашим руководителям", — цитирует Федуна "Известия".
"Для меня есть один критерий: насколько выполняются те требования, которые стоят перед "Спартаком". Это связано с имеющимися финансовыми возможностями, тем, насколько эффективно тратятся деньги, насколько эффективно управление командой и как выполняются планы главного тренера по селекции. Пока все эти вещи исполняются, никаких перемен не будет. Как только это прекратится, естественно, в клубе появятся новые руководители", — добавил он.
Также Федун заявил, что главный тренер "Спартака" Олег Кононов доработает до конца свой контракт, рассчитанный до лета 2020 года.
"Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца. Мне нравится, как он взаимодействует с командой, как он строит игру. Но ему нужно время — чудес не бывает", — отметил владелец клуба.