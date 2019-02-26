Федун: критика Измайлова и Родионова — это проплаченные акции

Измайлов и Родионов столкнулись с критикой в свой адрес после увольнения с поста главного тренера "Спартака" Массимо Карреры , под руководством которого команда стала чемпионом России и завоевала Суперкубок страны.

"Убежден, что это были проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто всё это проплатил. Дальше что? Я по крайней мере не вижу повода для претензий к нашим руководителям", — цитирует Федуна "Известия".

"Для меня есть один критерий: насколько выполняются те требования, которые стоят перед "Спартаком". Это связано с имеющимися финансовыми возможностями, тем, насколько эффективно тратятся деньги, насколько эффективно управление командой и как выполняются планы главного тренера по селекции. Пока все эти вещи исполняются, никаких перемен не будет. Как только это прекратится, естественно, в клубе появятся новые руководители", — добавил он.

Также Федун заявил, что главный тренер "Спартака" Олег Кононов доработает до конца свой контракт, рассчитанный до лета 2020 года.