Оставил сына без денег: Буланова судится с легендой «Зенита»

Певица Татьяна Буланова подала в суд на своего бывшего мужа Владислава Радимова . Артистка требует взыскать с экс-игрока «Зенита» и сборной России алименты на содержание их сына. По информации СМИ, дело было возбуждено еще 21 февраля.

Известная певица Татьяна Буланова приняла решение судиться со своим бывшим мужем Владиславом Радимовым. Артистка подала на экс-полузащитника петербургского «Зенита» и сборной России в суд по факту неуплаты алиментов на содержание их общего несовершеннолетнего сына Никиты. По информации издания «Фонтанка», Буланова обратилась в судебный участок №11 Василеостровского района еще 21 февраля, после чего сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) возбудили исполнительное производство.

Пара официально находится в разводе с декабря 2016 года, однако несмотря на это продолжает совместную жизнь. Об этом в одной из передач телеканала НТВ рассказывала сама певица, утверждая, что решение о разрыве брачных отношений приняла именно она.

В частности, Буланова обвинила Радимова в измене. По ее словам, бывший полузащитник «Зенита», ныне возглавляющий фарм-клуб петербургской команды, завел роман с Ириной Яковлевой , после чего певица подала в суд заявление о разводе.

«Официально мы прожили 11 лет. Я посчитала, что так правильнее будет. Меня перестало устраивать его отношение, причем я терпела долго. А потом поняла, что нет, мне это не нравится, я так жить не хочу», — рассказывала певица.

Однако, по заявлениям Булановой, бракоразводный процесс «причинил ей боль», а с Радимовым она поддерживает дружеские отношения до сих пор. Кроме того, певица сама исключала факт требования с бывшего мужа финансовых средств на содержание их общего сына.

«Он должен платить алименты Никите, но мы тему эту даже не поднимали, потому что я такой человек — мне неудобно. Он за квартиру платит, иногда покупает что-то Никите. Пускай живет, у нас прекрасные отношения. Недавно он написал мне: «Я тебя люблю» — я ему смайлик отправила», — утверждала Буланова, отметив, что после развода с Радимовым не имела тесных отношений с другими мужчинами.

В частности, она подчеркивала, что пара продолжает жить в одной квартире, одна спят бывшие супруги в разных комнатах.

«У нас замечательные отношения. Даже кажется, что сейчас, когда мы развелись, отношения стали лучше. Если раньше какое-то недоверие было, то сейчас все совершенно спокойно: делай, что хочешь, ты свободный человек и я свободный человек. Какие-то стычки вообще перестали существовать. Даже на бытовом уровне. Комнат пять. В спальне мы спим с Никитой, потому что после трагических событий с бабушкой он боится еще немножко спать один.

Влад в отдельной комнате спит, а старший сын — в своей. На кухне пересекаемся, бывает, что он мне даже готовит. У нас абсолютно нормальные дружеские отношения», — рассказывала артистка.

Интересно, что сам Радимов долгое время отказывался комментировать тему его отношений с Булановой, однако в октябре 2017 года выступил с опровержением относительно его развода с бывшей супругой. По его словам, участие певицы в телешоу, в котором она поделилась откровениями, было намеренным.

«Зачем она интервью давала? Потому что задолбали все расспросами! Вот и отмахнулась: «Считайте, что мы развелись». На самом деле ничего у нас не происходит. Нет, штампа о разводе в паспорте нет. О браке есть, о разводе — нет», — цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

Брак Булановой с Радимовым является для певицы вторым. Ранее артистка была замужем за своим бывшим продюсером Николаем Тагриным, с которым находилась в официальных отношениях на протяжении 13 лет. У пары имеется сын Александр. В 2005 году Буланова развелась с Тагриным и вышла замуж за Радимова. 8 марта 2007 года у них родился сын Никита.

Радимов является главным тренером «Зенита-2», выступающего в «Олимп — Футбольной национальной лиге» (ФНЛ). После 24-х туров сине-бело-голубые занимают последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков. По ходу сезона петербургская команда одержала одну победу, пять раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.