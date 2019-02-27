СМИ: Футболист Лукаку может сменить МЮ на «Ювентус»

По сообщениям прессы, нападающий « Манчестер Юнайтед » Ромелу Лукаку может перейти из клуба английской премьер-лиги (АПЛ) в итальянский Ювентус.

Как передаёт The Sun, бельгийский футболист Ромелу Лукаку заинтересован в переходе в «Ювентус». По словам источника, нападающий является поклонником таланта форварда итальянского клуба Криштиану Роналду

В нынешнем сезоне Лукаку провёл за МЮ 34 матча, в которых девять раз отличался забитыми мячами.

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