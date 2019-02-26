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Суд отказал в ходатайстве на освобождение братьев Кокориных под залог 

RT на русском + ещё 1 56 минут назад
Фото: © Агентство городских новостей «Москва»
Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство адвоката Александра Кокорина Андрея Ромашова на освобождение подзащитного и его брата под денежный залог.
«Просим суд обратить внимание и исследовать документы о состоянии здоровья подзащитного и сведения о нахождении денежных средств на банковских счетах для обеспечения изменения наказания на залог. Средства есть и на Александра, и на Кирилла», — цитирует Ромашова «Чемпионат».
Суд отклонил прошение по причине повторного ходатайства, так как оснований для него не имелось.
Ранее сообщалось, что адвокат считает незаконным решение Тверского суда о продлении ареста Кокорина и Мамаева.
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Футбол , Андрей Ромашов , Александр Кокорин , Мосгорсуд
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