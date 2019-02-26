Суд отказал в ходатайстве на освобождение братьев Кокориных под залог

«Просим суд обратить внимание и исследовать документы о состоянии здоровья подзащитного и сведения о нахождении денежных средств на банковских счетах для обеспечения изменения наказания на залог. Средства есть и на Александра, и на Кирилла», — цитирует Ромашова «Чемпионат».

Суд отклонил прошение по причине повторного ходатайства, так как оснований для него не имелось.

Ранее сообщалось, что адвокат считает незаконным решение Тверского суда о продлении ареста Кокорина и Мамаева.