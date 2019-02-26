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СМИ: футболисты «Челси» разделились на два лагеря после инцидента с Кепой 

Чемпионат.com 35 минут назад
Фото: Reuters
Футболисты лондонского «Челси» по-разному отнеслись к инциденту с участием вратаря Кепы Аррисабалаги и главного тренера Маурицио Сарри, который произошёл во время финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 — по пенальти).
Напомним, за несколько минут до окончания дополнительного времени тренерский штаб «Челси» принял решение заменить Кепу, у которого в тот момент были проблемы с мышцами, и выпустить Вилли Кабальеро. Однако испанец отказался покидать поле и в итоге доиграл матч до конца, отразив один удар в серии пенальти.
По информации The Times, защитник и капитан синих Сесар Аспиликуэта выразил поддержку своему соотечественнику и вступил в перепалку с Сарри ещё в конце дополнительного времени, а после окончания матча поздравил голкипера с отражённым пенальти. Солидарность Кепе выразили и остальные испанцы — Педро Родригес и Маркос Алонсо.
В свою очередь Кабальеро, который должен был выйти на поле вместо Кепы, оказался расстроен поведением партнёра и тем, что тот не дал ему сыграть со своей бывшей командой. На стороне Сарри также остались Давид Луис, Жоржиньо и Гонсало Игуаин.
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Комментарии
Футбол , Маркос Алонсо , Гонсало Игуаин , Педро Родригес , Вилли Кабальеро
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