СМИ: футболисты «Челси» разделились на два лагеря после инцидента с Кепой

Футболисты лондонского «Челси» по-разному отнеслись к инциденту с участием вратаря Кепы Аррисабалаги и главного тренера Маурицио Сарри, который произошёл во время финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 — по пенальти). Напомним, за несколько минут до окончания дополнительного времени тренерский штаб «Челси» принял решение заменить Кепу, у которого в тот момент были проблемы с мышцами, и выпустить Вилли Кабальеро . Однако испанец отказался покидать поле и в итоге доиграл матч до конца, отразив один удар в серии пенальти. Маркос Алонсо. По информации The Times, защитник и капитан синих Сесар Аспиликуэта выразил поддержку своему соотечественнику и вступил в перепалку с Сарри ещё в конце дополнительного времени, а после окончания матча поздравил голкипера с отражённым пенальти. Солидарность Кепе выразили и остальные испанцы — Педро Родригес В свою очередь Кабальеро, который должен был выйти на поле вместо Кепы, оказался расстроен поведением партнёра и тем, что тот не дал ему сыграть со своей бывшей командой. На стороне Сарри также остались Давид Луис, Жоржиньо и Гонсало Игуаин