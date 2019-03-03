Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» установила уникальное достижение в матче с «Реалом» 

Газета.Ru + ещё 61 51 минуту назад
Фото: EPA
"Барселона" стала первой командой в истории, которой удалось одержать три выездные победы подряд над мадридским "Реалом", сообщает "Советский спорт".
В декабре каталонцы нанесли разгромное поражение столичному клубу (3:0) в матче чемпионата страны, затем одержали победу с таким же счетом в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.
2 марта "Барселона" обыграла "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о стычке одноклубника Лионеля Месси и капитана "Реала" Серхио Рамоса.
Газета.Ru: последние новости
Стали известны составы "Урала" и "Зенита" на матч чемпионата России Погба может покинуть "Манчестер Юнайтед" летом Неймар: все винят меня в проигрышах сборной Бразилии
Футбол , Теннис , Жерар Пике , Лионель Месси , Серхио Рамос , Реал , Газета.Ru , Советский спорт
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС
MMA Бокс
«Скрывает безобразие в семье»: чего добивается Аршавин
Футбол Статьи
«Вы убили девочку»: Медведева стала врагом России
Фигурное катание Статьи
Массовое «убийство»: Кому нужна такая Медведева?
Фигурное катание Статьи
«Это диагноз»: жена Кержакова сделала признание
Футбол Статьи
Хоккеиста полоснули коньком по шее во время матча
Хоккей
После ЧМ по футболу не досчитались миллионов
Футбол
Коварный доктор подставил всех. Грандиозный допинговый скандал
Лыжный спорт Статьи
Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел»
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение