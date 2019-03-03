"Барселона" стала первой командой в истории, которой удалось одержать три выездные победы подряд над мадридским "Реалом", сообщает "Советский спорт".
В декабре каталонцы нанесли разгромное поражение столичному клубу (3:0) в матче чемпионата страны, затем одержали победу с таким же счетом в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.
2 марта "Барселона" обыграла "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о стычке одноклубника Лионеля Месси и капитана "Реала" Серхио Рамоса.