«Барселона» установила уникальное достижение в матче с «Реалом»

"Барселона" стала первой командой в истории, которой удалось одержать три выездные победы подряд над мадридским "Реалом" , сообщает "Советский спорт"

В декабре каталонцы нанесли разгромное поражение столичному клубу (3:0) в матче чемпионата страны, затем одержали победу с таким же счетом в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.