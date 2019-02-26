Будет платить: Буланова отсудила алименты у Радимова

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Владислав Радимов , ныне возглавляющий «Зенит-2», по решению суда будет выплачивать четверть своей зарплаты на содержание совместного со своей бывшей женой Татьяной Булановой ребенка.

26 февраля мировой суд в Санкт-Петербурге обязал известного в прошлом российского футболиста Владислава Радимова выплачивать четверть всех своих доходов в качестве алиментов на содержание ребенка.

Выплата алиментов назначена до тех пор, пока сын Булановой и Радимова не достигнет совершеннолетия, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов (ОПС) Дарья Лебедева

«Суд решил взыскать с Владислава Радимова в пользу Татьяны Булановой алименты на содержание его сына 2007 года рождения в размере одной четвертой части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно», — рассказала Лебедева агентству РИА «Новости».

Выплаты назначены с 11 февраля, когда был вынесен судебный приказ, на основании которого в отношении Радимова было возбуждено исполнительное производство.

При этом в управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу данную ситуацию комментировать отказались.

Буланова — третья жена бывшего футболиста, с которой он познакомился в 2004 году во время интервью в рамках акции «Звезда со зведою говорит».

В 2005 году пара оформила отношения в ЗАГСе, а 8 марта 2007 года у них родился сын Никита.

Брак Радимова и Булановой просуществовал до декабря 2016 года, когда супруги официально развелись.

Радимов является корреным петербуржцем и воспитанником местного футбола, однако свою профессиональную карьеру после выпуска из питерской «Смены» он начал в московском ЦСКА.

За красно-синих полузащитник играл в первых пяти чемпионатах России по футболу, являясь основным в сезонах 2004, 2005 и 2006 годов.

После первой части чемпионата российской высшей лиги Радимов перебрался в испанскую «Сарагосу», в составе которого много играл только в первые два сезона.

Оказавшись на скамейке запасных в своем третьем испанском чемпионате, Владислав на полгода отправился в аренду в московское «Динамо», где не нашел взаимопонимания с болельщиками бело-голубых.

Вернувшись в Испанию, Радимов провел в «Сарагосе» еще полтора не самых успешных года, а затем отправился в аренду в болгарский «Левски», с которым за полгода выиграл национальный чемпионат, став его лучшим игроком.

В 2001 году знаменитый полузащитник окончательно вернулся в Россию, отыграв полгода за самарские «Крылья Советов», в которых быстро стал капитаном, а затем за $1,4 млн был продан в «Зенит», что на тот момент стало самым дорогим трансфером клуба из города на Неве.

В составе «Зенита» Радимов выиграл чемпионат России, Кубок Премьер-лиги, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Именно матчем с английским « Манчестер Юнайтед » (2:1) Владислав закончил свою футбольную карьеру.

В составе сине-бело-голубых Радимов тоже был капитаном, но в 2007 году был лишен повязки голландским тренером Диком Адвокатом за драку с одноклубником Фернандо Риксеном.

Радимов вызывался в сборную России, в составе которой провел 33 матча и отличился тремя забитыми мячами, а также принял участие в чемпионате Европы-1996.

С 2009 года Владислав работает в системе санкт-петербургского «Зенита», где прошел путь от начальника команды до главного тренера выступающего в ФНЛ «Зенит-2».

Недавно специалист прокомментировал ситуацию с Андреем Аршавиным , закончившим свою профессиональную карьеру в конце 2018 года, но теперь планирующего тренироваться с «Зенитом-2».

«Аршавин точно не будет играть за «Зенит-2», я не допускаю такой мысли, потому что есть слово «хватит». Ему хватит. Мы хорошо общаемся и сейчас, когда он вернулся в Питер, часто встречаемся. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы он приходил на тренировки и участвовал в занятии. Ребятам есть чему у него поучиться, — рассказал Радимов.

— Думаю, если он будет подсказывать и передавать какие-то детали игрокам, то это будет замечательно. Я имею в виду техническое мастерство. Разговаривал с ним на эту тему, и он как-то хотел прийти, но не смог, потому что накануне мы играли с ним на холоде и Аршавин отморозил себе палец. Думаю, в марте он будет ходить к нам на тренировки. Но играть за «Зенит-2» он точно не будет».

Интересно, что Аршавин сейчас также проходит через судебный процесс со своей супругой Алисой Казьминой. Правда, в той ситуации сам футболист требует деньги со своей жены, с которой еще не разведен официально.