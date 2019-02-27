Глушаков и Зе Луиш могут покинуть «Спартак» 

Московский «Спартак» намерен провести кадровую чистку по окончании текущего сезона. Этим летом команду могут покинуть сразу несколько заметных футболистов.
В их число, как информирует «Спорт-Экспресс», входит полузащитник Денис Глушаков. Капитан мог уйти в аренду в тульский «Арсенал» уже этой зимой — в обмен на возвращение Зелимхана Бакаева.
К этому вопросу руководство «Спартака» вернётся летом. Произойдёт это в том случае, если Глушаков не убедит наставника Олега Кононова в своей эффективности.
Также «красно-белые» планируют расстаться с один из форвардов — Зе Луишем или Луисом Адриано. Предпочтительнее вариант с 28-летним Зе, на которого есть спрос в Европе. В частности, в январе на него претендовали английский «Лидс» и турецкий «Галатасарай». Но «Спартак» не устроила сумма в €7 млн Ранее News.ru сообщал, что стала известна зарплата Олега Кононова в «Спартаке».